"Шинник" на Кубке ФНЛ обыграл "Казанку" с Сычевым, "Урал" одолел "Тюмень"

"Шинник" обыграл "Локомотив-Казанку" в матче группового турнира Кубка ФНЛ. В составе столичного клуба на замену вышел бывший форвард сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Сычев.

В другой игре группы C "Ротор-Волгоград" и "Краснодар-2" сыграли вничью.

"Тамбов" и "Чертаново" также сыграли вничью (0:0), а "Тюмень" и "Урал" в личной встрече забили больше, чем в остальных трех матчах игрового дня.

Помимо команд ФНЛ, в турнире принимают участие принимают участие клубы ПФЛ, а также один иностранный (латвийская "Рига") и один представитель РФПЛ ("Урал").

Кубок ФНЛ

Групповой турнир

Группа C

"Ротор-Волгоград" (Волгоград) – "Краснодар-2" (Краснодар) – 1:1 (1:0)

Голы: Абазов, 37 (1:0). Кутовой, 51 (1:1).

"Шинник" (Ярославль) – "Локомотив-Казанка" (Москва) – 2:0 (0:0)

Голы: Магадиев, 56 (1:0). Фатихов, 90+1 (2:0).

Группа B

"Тамбов" – "Чертаново" (Москва) – 0:0

Группа D

"Тюмень" – "Урал" (Екатеринбург) – 2:3 (0:2)

Голы: Евсеев, 8 (0:1). Егорычев, 35 (0:2). Шумилин, 68 (1:2). Шумилин, 72 (2:2). Чантурия, 79 (0:1).