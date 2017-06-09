"Шинник" может начать сезон в Костроме, а "Олимпиец" - в Дзержинске

"Шинник", скорее всего, начнет новый сезон ФНЛ в Костроме, а новичок лиги "Олимпиец" - в Дзержинске, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на главу лиги Игоря Ефремова. Сегодня был одобрен проект календаря на сезон-2017/18 и были приняты новые члены ФНЛ. Начнется сезон предположительно 8 июля, а завершится 12 мая.

- У нас небольшие сложности будут с городами, которые проводят чемпионат мира или являются базами сборных, потому что и в Волгограде сейчас нет стадиона соответствующего, в Ярославле нет, также в новых клубах - в Курске, они сейчас только подтягивают до второй категории, - цитирует "Р-Спорт" Ефремова. - Плюс в Нижнем Новгороде тоже. Ситуация достаточно сложная, анализируем сейчас, как здесь поступать. С большей долей вероятности, что первые матчи "Шинник" будет играть в Костроме, допустим, а "Олимпиец" будет играть в Дзержинске.