"Шинник" и "Спартак-2" сыграли вничью в матче 3-го тура ФНЛ

"Шинник" и "Спартак-2" сыграли вничью (1:1) в матче 3-го тура ФНЛ, который проходил в Ярославле. Голом в составе гостей отметился нападающий Сильванус Нимели, у ярославцев отличился форвард Эльдар Низамутдинов.

РОССИЯ. ФНЛ - 2018/2019

3-й тур

"Шинник" (Ярославль) - "Спартак-2" (Москва) - 1:1 (0:1)

Голы: Нимели, 34 (0:1). Низамутдинов, 54 (1:1).

"Шинник" (Ярославль): Яшин, Магадиев, Стешин, Мельников (Цховребов, 90), Первушин, Кожемякин, Самойлов (Деобальд, 60), Нарылков (Алейников, 77), Самодин, Гелоян, Низамутдинов (Булия, 72).

"Спартак-2" (Москва): Терешкин (Ермаков, 53), Рассказов, Мамин (Лихачев, 46), Маслов, Гапонов, Полубояринов, Игнатов (С.Бакаев, 51), Пантелеев, Еременко (Тюнин, 57), З.Бакаев, Нимели.

Предупреждения: Пантелеев, 46. Рассказов, 55. Нарылков, 70. Маслов, 85.

Судья: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха).

29 июля. Ярославль. Стадион "Малая арена Шинник".