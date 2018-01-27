Шатов отправился на сбор "Зенита-2"

Сегодня, 27 января, полузащитник Олег Шатов и вратарь Михаил Кержаков вылетели в составе второй команды клуба из Санкт-Петербурга в турецкий Кемер, где сине-бело-голубые будут работать до 8 февраля.

Напомним, что хавбек пропустил первый зимний сбор основного состава в ОАЭ по решению руководства "Зенита", он не включен в список и на второй. При этом у Шатова есть вариант перехода в "Краснодар", но сделка пока далека от завершения. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью состав "Зенита-2" на второй сбор выглядит следующим образом:

вратари: Александр Васютин, Михаил Кизеев, Михаил Кержаков.

защитники: Данил Круговой, Даниил Пенчиков, Илья Зуев, Александр Анюков, Сергей Бугриев, Василий Запрягаев, Алексей Плотников, Леон Мусаев.

полузащитники: Илья Камышев, Дмитрий Кириллов, Константин Котов, Сергей Иванов, Владиславс Соловейчикс, Никита Андреев, Олег Шатов.

нападающие: Александр Еловских, Владислав Сиротов, Даниил Лесовой, Станислав Крапухин, Николай Прудников. (Официальный сайт ФК "Зенит")

Отметим, что в состав команды ФНЛ не вошли нападающий Артем Дзюба и защитник Иван Новосельцев. Ожидается, что в ближайшее время оба игрока перейдут в тульский "Арсенал".