Шалимов опубликовал фото болельщика, который пожелал ему гореть в аду

Главный тренер "Химок" Игорь Шалимов опубликовал в Инстаграме пост-загадку. Специалист выложил несколько снимков игроков и болельщиков, задав вопрос: "Угадайте,кто говорит,что мне "гореть в аду"?"

Через некоторое время он опубликовал фотографию-ответ. Им оказался болельщик ЦСКА.

Шалимов во время игровой карьеры с 1986 по 1991 год защищал цвета принципиального соперника армейцев - "Спартак". Кроме того, перед чемпионатом мира-1994 у него был конфликт с главным тренером сборной России Павлом Садыриным (знаменитое "письмо 14"). Садырин продолжительное время возглавлял ЦСКА.