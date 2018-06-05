Шалимов - новый главный тренер "Химок", он же будет выстраивать детскую академию клуба

Как и предполагал "СЭ", новым главным тренером "Химок" стал Игорь Шалимов. Сегодня же состоится презентация специалиста, она пройдет в Доме правительства Московской области.



О назначении объявят генеральный директор химчан Василий Иванов и министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.



- "Химки" продолжают непростой путь возвращения в элиту российского футбола. Руководство клуба прилагает максимум усилий для выполнения этой задачи. За последние два года команда уверенно закрепилась в Футбольной национальной лиге, прокомментировал назначение Терюшков. - В минувшем сезоне химчан возглавлял Юрий Красножан, который мастерски начал работу в очень непростой момент межсезонья. Хочется поблагодарить Юрия Анатольевича за проделанную работу и пожелать ему успеха в дальнейшей карьере.



Новым главным тренером команды станет опытнейший наставник Игорь Шалимов. Мы помним его по блестящей работе с "Краснодаром". Игорь Михайлович обладает прекрасным опытом по выстраиванию работы, который был приобретен в академии футбола в Краснодаре. Наш приоритет – школа "Химок". Мы хотим, чтобы она стала одной из ведущих в России. Опыт Шалимова по выстраиванию подхода для нас очень важен. Мы хотим, чтобы он занялся не только тренерской работой с клубом, а и выстраиванием всей системы подготовки спортсменов.



Напомним, по итогам сезона-2017/18 команда заняла 13-е место в ФНЛ. Последним главным тренером подмосковного клуба был Юрий Красножан, который возглавил химчан в феврале этого года, а после завершения чемпионата покинул свой пост. (Андрей СИЗЯКИН)