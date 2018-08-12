"Шалим, шалили и будем шалить". Баннер команды Игоря Шалимова

Сегодня, 12 августа, "Химки" со счетом 1:3 проиграли "Спартаку-2" в домашнем матче шестого тура Олимп-Первенства ФНЛ. Вход на "Арену Химки" был свободным. Во время встречи фанаты хозяев вывесили баннер в поддержку главного тренера команды Игоря Шалимова. На полотне было написано: "Шалим, шалили и будем шалить".

Шалимов возглавил "Химки" перед началом нынешнего сезона. Команда после шести туров занимает восьмое место в турнирной таблице с 9 очками.