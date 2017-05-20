Сезон в ФНЛ закончился победой "Волгаря" над "Факелом"

"Волгарь" обыграл "Факел" в матче 38-го тура первенства России в ФНЛ. Это была последняя игра сезона в дивизионе. Астраханский клуб финишировал на 12-м месте, "Факел" стал десятым.
Напомним, что в премьер-лигу пробились московское "Динамо" и "Тосно", в стыковые матчи вышли "Енисей" и "СКА-Хабаровск", в ПФЛ вылетают "Луч-Энергия", "Мордовия", "Сокол", "Спартак" из Нальчика и "Нефтехимик".
Первенство России
ФНЛ
38-й тур
"Факел" (Воронеж) - "Волгарь" (Астрахань) - 0:1 (0:0)
Гол: Сутормин, 79 - с пенальти.
"Факел": Мельниченко, Тихий (Дранников, 90), Иванов (Арустамян, 83), Багаев, Осипенко, Шахов, Лукьянов, Каюмов (Нагибин, 80), Трошечкин, Бирюков, Болов.
"Волгарь": Терновский, Кирисов, Григорьев, Плиев, Акбашев, Скворцов (Сутормин, 46), Газзаев (Камилов, 46), Гаракоев (Болонин, 78), Дышеков (Лесников, 86), Кабутов, Машуков.
Предупреждения: Шахов, 28. Акбашев, 38. Болонин, 86.
Удаление: Болов, 34 (грубая игра).
Судья: Сухой (Люберцы).
TRuslanoff
Мордовия прямиком из РФПЛ в ПФЛ. Круто! И зачем там стадион и матчи чемпионата мира???
20:52