Сезон в ФНЛ закончился победой "Волгаря" над "Факелом"

"Волгарь" обыграл "Факел" в матче 38-го тура первенства России в ФНЛ. Это была последняя игра сезона в дивизионе. Астраханский клуб финишировал на 12-м месте, "Факел" стал десятым.

Напомним, что в премьер-лигу пробились московское "Динамо" и "Тосно", в стыковые матчи вышли "Енисей" и "СКА-Хабаровск", в ПФЛ вылетают "Луч-Энергия", "Мордовия", "Сокол", "Спартак" из Нальчика и "Нефтехимик".

Первенство России

ФНЛ

38-й тур

"Факел" (Воронеж) - "Волгарь" (Астрахань) - 0:1 (0:0)

Гол: Сутормин, 79 - с пенальти.

"Факел": Мельниченко, Тихий (Дранников, 90), Иванов (Арустамян, 83), Багаев, Осипенко, Шахов, Лукьянов, Каюмов (Нагибин, 80), Трошечкин, Бирюков, Болов.

"Волгарь": Терновский, Кирисов, Григорьев, Плиев, Акбашев, Скворцов (Сутормин, 46), Газзаев (Камилов, 46), Гаракоев (Болонин, 78), Дышеков (Лесников, 86), Кабутов, Машуков.

Предупреждения: Шахов, 28. Акбашев, 38. Болонин, 86.

Удаление: Болов, 34 (грубая игра).

Судья: Сухой (Люберцы).