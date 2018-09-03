Сергей Юран: "Бесит, что в Олимп-ПФЛ приходится играть на школьном стадионе"

Главный тренер "Зоркого" Сергей Юран жестко высказался перед гостевым матчем седьмого тура Олимп-ПФЛ группы "Центр" против липецкого "Металлурга".

– Знаете, я сегодня приехал в Липецк с командой, и определенная ситуация меня поразила. Где мы будем завтра играть? На школьном стадионе! Честно говоря, это бесит, - цитирует Onedivision Юрана. - Для кого у нас в стране делается околофутбольная атмосфера?

Разве для болельщиков? В Липецке же строили тренировочную базу для чемпионата мира. Почему реконструированный стадион еще не задействован в играх главной команды города? То самое наследие мундиаля в регионы может и не дойти.

Матч "Металлурга" и "Зоркого" завершился победой липецкой команды со счетом 1:0.