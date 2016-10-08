Сергей Терехов: "Отсутствие Панченко и Бечирая на нашей игре не отразилось"

Защитник "Динамо" Сергей Терехов после победы над "Кубанью" (1:0) в матче 16-го тура чемпионата ФНЛ отметил, что отъезд в сборные Фатоша Бечирая и Кирилла Панченко никак не отразился на игре бело-голубых в атаке.

– Вы поучаствовали в голевой передаче – подали во вратарскую, после чего Маркелов забил.

– Толя Катрич сделал передачу в штрафную, и для меня было уже делом техники сделать передачу во вратарскую, чтобы партнеры ее замкнули.

– Вы видели, кому отдать, или просто подавали?

– Видел, что Антон Соснин туда врывается. Там образовалась свободная зона, потому что центральный защитник пошел на меня и пытался заблокировать передачу. Я зряче переправил мяч во вратарскую.

– Нападающие Бечирай и Панченко сейчас в сборных. Это влияло на игру вашей команды в атаке?

– Нет, потому что оставались все те же принципы. Просто у нас не очень хорошо сегодня шла игра в нападении. Вышедшего Николая Обольского мы поддерживали, как могли. Это его первая игра в ФНЛ. Он достойно смотрелся, боролся за мяч, помогал команде.

– Иван Маркелов забил третий мяч за последние две недели. Можно ли сказать, что он полностью влился в команду?

– Думаю, он полностью адаптировался. У нас хороший коллектив, и он влился достаточно быстро. Никаких проблем нет что на поле, что в быту. Лично мне удобно взаимодействовать с ним на поле. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)