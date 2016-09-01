Сергей Ташуев: "С пониманием отношусь к задолженности. Думаю, "Кубань" рассчитается"

Бывший главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев уверен, что клуб рассчитается по долгам. Он отметил, у краснодарцев накопились большие задолженности, но относится он к этому с пониманием. Напомним, что специалист покинул свой пост 26 апреля 2016 года.

- Разговариваю с руководством "Кубани", недавно общались в Москве. Знаю ситуацию изнутри, в курсе, что происходит в клубе, - сказал Ташуев. - Сейчас в финансовом плане накопились очень большие долги за много лет, с пониманием отношусь к задолженности. Думаю, что все будет хорошо, и "Кубань" рассчитается. (Сергей АСТАХОВ)