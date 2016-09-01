Сергей Ташуев: "С пониманием отношусь к задолженности. Думаю, "Кубань" рассчитается"

Бывший главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев уверен, что клуб рассчитается по долгам. Он отметил, у краснодарцев накопились большие задолженности, но относится он к этому с пониманием. Напомним, что специалист покинул свой пост 26 апреля 2016 года.
- Разговариваю с руководством "Кубани", недавно общались в Москве. Знаю ситуацию изнутри, в курсе, что происходит в клубе, - сказал Ташуев. - Сейчас в финансовом плане накопились очень большие долги за много лет, с пониманием отношусь к задолженности. Думаю, что все будет хорошо, и "Кубань" рассчитается. (Сергей АСТАХОВ)
MMT
Срочно звать Бердыева - он налаживает игру с тем, кто есть, поднимает трансферную цену футболистов, потом не договаривается с руководством края и уходит, футболисты распродаются, долги гасятся - все в шоколаде. Ростов вон, по слухам, двиганул Новосельцева за 10 лямов евро, Баштуша за 6.5, на проходе в группу ЛЧ поднял еще 14. Итого тридцатка евролямов (2.2 миллиарда рублей), а на трансферы потратил 600 тыщ евро. Долги были миллиард, гасятся из прибыли. Выборы сейчас быстро кончатся, остальное идет по карманам, тем более что большинство долгов будут гасить сами себе. В итоге, все счастливы. А как играть в ЛЧ - да какая разница уже после дележа.
14:39