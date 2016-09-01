Сергей Сысоев: "С Денисовым достаточно быстро все получилось"

Генеральный директор "Динамо" Сергей Сысоев отметил, что клуб смог решить все поставленные на летнее трансферное окно задачи. По словам руководителя, полузащитник Игорь Денисов, перешедший в "Локомотив", сам решит свою судьбу по окончании аренды. Сысоев также добавил: информация о том, что треть зарплаты Денисова в сезоне выплатит "Локомотив", а две трети – "Динамо", взята с потолка.

– Учитывая задачу, стоящую перед командой, – выход в премьер-лигу, нам удалось выполнить все поставленные на трансферное окно задачи, – цитирует ТАСС Сысуева. – С Денисовым достаточно быстро все получилось. Мы руководствовались интересами клуба и футболиста. С "Локомотивом" договоренности (по финансовым условиям) очень комфортные: и нас, и "Локо" они устроили. Срок аренды будет действовать до окончания его контракта с "Динамо", а дальше он будет определяться сам с будущим, и мы в свою очередь подумаем, заинтересованы ли мы в нем.