Сергей Сысоев: "Никаких заявлений об уходе из "Динамо" я не писал"

Первый заместитель председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" (ВФСО) Сергей Сысоев, который сегодня был освобожден от исполнения своих обязанностей, подчеркнул, что не писал заявлений об уходе из клуба "Динамо", где он состоит в должности генерального директора.

Ранее на выборах ВФСО новым председателем общества единогласно выбран Владимир Стржалковский, который заменил Владимира Проничева.

- Вы уйдете из клуба "Динамо" в отставку вслед за Владимиром Проничевым?

- Я никаких заявлений по этому поводу не подавал и об отставке не просил. Будет так, как будет.

- Когда состоится совет директоров "Динамо"?

- Пока не знаю. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)