15:40 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Сергей Силкин покидает "Динамо"

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Директор по подготовке резерва московского "Динамо" Сергей Силкин покидает команду, сообщает fcdin.com. С декабря функции руководителя молодежного направления будет исполнять директор по международным связям и развитию Алексей Смертин, предложивший свое видение стратегии работы с молодежью.

Сообщается, что взгляды Силкина и руководства команды на будущее разошлись. После 24 туров первенства ФНЛ московское "Динамо" возглавляет турнирную таблицу, опережая своих ближайших преследователей – "Тосно" – на 5 очков.

Дополнительная информация

http://fcdin.com/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Maksim SEMAK

в который раз уже покидает Д

16:18

Анти жив

А когда ж он любезный марафоны то будет бегать, по моему у него основной работой была как раз подготовка к энтим забегам. Это ж при его беганиях в ФНЛ опустились.

16:15

marsey

опять? :) он же совсем недавно вернулся, называли его чуть ли не мессией :) и опять прогнали :) странные эти динамики... :)

16:14

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