Сергей Силкин покидает "Динамо"

Директор по подготовке резерва московского "Динамо" Сергей Силкин покидает команду, сообщает fcdin.com. С декабря функции руководителя молодежного направления будет исполнять директор по международным связям и развитию Алексей Смертин, предложивший свое видение стратегии работы с молодежью.

Сообщается, что взгляды Силкина и руководства команды на будущее разошлись. После 24 туров первенства ФНЛ московское "Динамо" возглавляет турнирную таблицу, опережая своих ближайших преследователей – "Тосно" – на 5 очков.