Сергей Силкин покидает "Динамо"

Директор по подготовке резерва московского "Динамо" Сергей Силкин покидает команду, сообщает fcdin.com. С декабря функции руководителя молодежного направления будет исполнять директор по международным связям и развитию Алексей Смертин, предложивший свое видение стратегии работы с молодежью.
Сообщается, что взгляды Силкина и руководства команды на будущее разошлись. После 24 туров первенства ФНЛ московское "Динамо" возглавляет турнирную таблицу, опережая своих ближайших преследователей – "Тосно" – на 5 очков.
Maksim SEMAK
в который раз уже покидает Д
16:18
Анти жив
А когда ж он любезный марафоны то будет бегать, по моему у него основной работой была как раз подготовка к энтим забегам. Это ж при его беганиях в ФНЛ опустились.
16:15
marsey
опять? :) он же совсем недавно вернулся, называли его чуть ли не мессией :) и опять прогнали :) странные эти динамики... :)
16:14