Сергей Силкин: "Игра к "Динамо" вернется, задачи на сезон будут выполнены"

Директор "Динамо" по подготовке резерва Сергей Силкин выразил уверенность, что бело-голубые найдут свою игру в ближайшее время и прервут неудачную серию. Клуб занимает первое место в ФНЛ, однако не может выиграть в первенстве уже три игры подряд. Накануне команда вылетела из Кубка России, уступив в 1/8 финала "Тосно" (2:3).

- Нет команд, которые не теряют очки и в ФНЛ, и в РФПЛ. Ни одна команда не может пройти ровно дистанцию чемпионата, бывают какие-то спады, связанные с физическими и другими моментами. Я думаю, что все будет нормально, игра к команде вернется, а задачи, поставленные на сезон, будут выполнены.

Каждая игра на Кубок решающая, поэтому, конечно же, "Динамо" планировало удачно сыграть и пройти как можно дальше, но не сложилось. Вылет произошел, а в спорте живут сегодняшним днем и завтрашним. То, что вчера произошло, - это уже история. Мы готовимся к следующим играм. Стоит задача, "Динамо" будет ее выполнять.