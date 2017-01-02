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Сергей Силкин: "Царев – человек очень порядочный, динамовец до мозга костей, патриот"

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Бывший защитник и тренер московского "Динамо" Сергей Силкин отметил, что чемпион Европы 1960 года Виктор Царев был динамовцем до мозга костей. Скончавшийся на 86-м году жизни Царев в составе "Динамо" стал четырехкратным чемпионом СССР.

– Виктор Григорьевич Царев – это последний человек из той плеяды футболистов, которые играли со Львом Яшиным, которые добивались настоящих чемпионских побед, – цитирует "Р-Спорт" Силкина. – Этот человек очень многое сделал для меня в жизни. Я пацаном пришел в школу, он воспитывал меня как игрока в эти годы. Затем он уже как тренера меня воспитывал. Царев – человек очень порядочный, динамовец до мозга костей, патриот. Для "Динамо" это огромная потеря. Выражаю свои соболезнования родным Виктора Григорьевича и болельщикам "Динамо".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170102/1114492783.html

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