Сергей Родионов: "Все матчи с "Динамо" мне давались очень тяжело"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов в преддверии матча 27-го тура первенства ФНЛ между "Спартаком-2" и "Динамо" отметил, что красно-белые серьезно готовятся к поединку. По словам руководителя, будет интересно посмотреть на молодых игроков "Спартака" на фоне более опытных лидеров турнира.

– Этот поединок пройдет в рамках чемпионата ФНЛ. Динамовцы в нем лидируют и, скорее всего, добьются права в следующем сезоне снова выступать в премьер-лиге, – цитирует Родионова официальный сайт "Спартака". – Спартаковцы тщательно готовятся к этой игре. И нам очень интересно посмотреть на наших молодых футболистов на фоне более опытных лидеров турнира. Не исключаю каких-то сюрпризов в составе нашей команды. Так или иначе, а любителей футбола ждет в воскресенье настоящее московское дерби. И хочу пригласить их 19 марта в 16:00 занять места на трибунах нашего замечательного стадиона "Открытие Арена", чтобы стать непосредственными свидетелями еще одного непредсказуемого противоборства красно-белых с бело-голубыми!

– При каких обстоятельствах вы впервые в жизни увидели дерби "Спартак" – "Динамо"?

– О, это было очень давно. С детства болел за "Спартак" и по телевизору старался смотреть матчи с участием красно-белых. В том числе, конечно же, против "Динамо". Для того чтобы понять, насколько принципиальным был поединок для обеих команд и какой повышенный интерес он вызывал у болельщиков, вовсе не обязательно было сидеть на стадионе. Когда камера выхватывала трибуны, было видно, что они переполнены. Ну а на поле шла напряженная и увлекательная борьба. На каком бы месте в таблице ни располагались "Спартак" и "Динамо", предугадать ход игры и ее результат было чрезвычайно сложно.

– Можно ли утверждать, что матчи между этими командами были в СССР главными встречами сезона?

– В центре внимания болельщиков были все московские дерби. И противостояние "Спартака" с "Динамо", естественно, тоже. По себе знаю, что перед этими играми излишне было настраивать футболистов. Мы выходили на поле и отдавались игре от первой до последней минуты. Помню один из первых своих матчей против бело-голубых. В их составе тогда были такие мастера, как Маховиков, Никулин, Новиков... Да и партнеры не уступали им в классе. Против меня играл один из лучших защитников-персональщиков Сергей Никулин. Он обладал такой цепкостью и был настолько жестким игроком, что мне приходилось ох как непросто! И потому все матчи с "Динамо" мне давались очень тяжело.