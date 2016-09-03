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Сергей Родионов: "Каррера и дальше по возможности будет приезжать на матчи "Спартака-2"

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Сегодня. Москва. Сокольники. "Спартак-2" - "Зенит-2" - 4:1. В атаке Денис ДАВЫДОВ.Сорвавшийся отдых Песьякова и герой Мекладзе. Каррера увидел разгром "Зенита-2"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов после игры 11-го тура ФНЛ "Спартак-2""Зенит-2" (4:1) сообщил, что приехавший на матч главный тренер первой команды Массимо Каррера и дальше по возможности будет посещать встречи молодых спартаковцев, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Функционер сообщил, что и до сегодняшнего дня итальянец просматривал записи матчей "Спартака-2".

– С приехавшим Массимо Каррерой успели перекинуться впечатлениями?

– Да, конечно. Он впервые приехал на "Спартак-2", отдельные матчи видел по трансляции. Сегодня воочию убедился, что ему есть на кого рассчитывать. И если люди будут проявлять себя, окажутся в основном составе.

– Каррера и дальше будет приезжать на "Спартак-2"?

– Да, по возможности, он с удовольствием посетит игры второй команды.

– У вас лично он пока никем из молодых не интересовался?

-(Улыбается). Это пока некий секрет. Конечно, мы обсуждали. Это рабочий момент, поспешных решений не будет. Но какие-то выводы Массимо, само собой, делает для себя.

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