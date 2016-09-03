Сергей Родионов: "Если Давыдов и дальше будет играть на таком хорошем уровне, то Каррера обратит на него внимание"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов после игры 11-го тура ФНЛ "Спартак-2" – "Зенит-2" (4:1) выразил удовлетворение от увиденного, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Функционер отметил, что молодые спартаковцы преподнесли ему хороший подарок на день рождения.

– Мне очень понравился сегодняшний матч. Такие игры украшают чемпионат ФНЛ. Мы увидели большое количество зрителей. Спасибо им огромное, что приходят и болеют за "Спартак-2". Эмоции только положительные.

– Можно сказать, что команда преподнесла вам шикарный подарок на сегодняшний день рождения.

– (Улыбается). Да. Так получилось, что подарок вышел действительно хорошим. Спасибо ребятам, которые сегодня проявили характер и играли с таким настроем, что не может не радовать.

– Во втором тайме показалось, что на какой-то момент упустили нити игры...

– Да, действительно был такой отрезок. Пропустили, но потом снова взяли игру под контроль, забили второй, а дальше уже в принципе диктовали ход матча. При счете 3:1, надо отдать должное "Зениту", соперник не сдался. Видно, что ребята у них хорошие и у них тоже есть характер. А четвертый наш гол стал уже логической точкой, отразившей наше преимущество.

– Хотелось бы спросить вас про две персоналии – Дениса Давыдова и Георгия Мелкадзе.

– Мне они понравились сегодня. Хотелось бы, чтобы Денис и Георгий проявляли себя в каждой игре и держали такой же хороший уровень, как и сегодня, всегда. Хочется стабильности. Это важно для молодых.

– А все-таки – ждать ли возвращения Давыдова в главную команду?

– Я же сказал: нужна стабильность, прежде всего! Если Давыдов будет играть на таком хорошем уровне в каждом матче, то наверняка главный тренер обратит на него внимание.