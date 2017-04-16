Сергей Прядкин: "Рад, что "Динамо" вернулось в премьер-лигу"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что "Динамо" заслуживет выступления в премьер-лиге. Бело-голубые покинули элитный дивизион по итогам сезона-2015/16, а в нынешнем досрочно обеспечили себе возвращение в премьер-лигу.

- Рад, что клуб с такими великими традициями вернулся, клуб, у которого достаточно крепкий спонсор, - цитирует ТАСС Прядкина. - Я всегда говорил - нам необходимы клубы со стабильным финансовым обеспечением, и "Динамо" - один из таких клубов. Более того, этот клуб ковал славную историю советского и российского футбола. Поздравляю динамовцев с возвращением в РФПЛ и желаю им удачного выступления.