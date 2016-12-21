Сергей Передня: "Рассматриваю варианты из ФНЛ и из-за границы"

Бывший главный тренер "Луча-Энергии" Сергей Передня отметил, что рассматривает варианты в ФНЛ и за границей. Напомним, что контракт 44-летнего специалиста с клубом из Владивостока истек в конце ноября.

– Пока со мной из "Луча-Энергии" никто не связывался. Новостей о том, что ждет клуб в дальнейшем, тоже нет, – отметил Передня.

– Ваш контракт истек. Что дальше?

– Рассматриваю варианты. Думаю, определенность наступит после новогодних праздников.

– Варианты из ФНЛ и из-за границы?

– Да. (Сергей АСТАХОВ)