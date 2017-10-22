Сергей Павлов: "В перспективе перед "Ротором" стоит задача выхода в премьер-лигу, и мы ее выполним"

Главный тренер "Ротора" Сергей Павлов после матча с "Томью" (2:0) отметил поддержку болельщиков. Кроме того, специалист подчеркнул работу бывшего наставника команды Валерия Есипова.

- Больше всего сегодня понравились счет на табло и поддержка болельщиков, - цитирует пресс-служба ФНЛ Павлова. - Поддержка была настоящей, люди искренне переживают. Хочу также поздравить с этой победой Валерия Вячеславовича Есипова. Я работаю с командой всего два дня, потому к сегодняшнему матчу ее готовил еще он, причем готовил в непростой ситуации. Что-то пошло, что-то нет – это футбольная жизнь.

Многое у нас сегодня не получалось, есть что разбирать по итогам матча. Очень мощно начали, но потом потеряли инициативу, стали торопиться и ошибаться. Очень важно было забить гол, хотя при счете 0:0 хороший момент был у "Томи", но нас выручил вратарь. Повторюсь: сегодня нам было крайне важно победить, чтобы вселить в ребят уверенность.

Я пришел сюда не только оставить команду в ФНЛ. В перспективе перед "Ротором" стоит задача выхода в премьер-лигу, и мы ее выполним.