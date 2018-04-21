Сергей Павлов: "Стадион в Волгограде – легкий. Он не давит

Главный тренер команды "Ротор-Волгоград" Сергей Павлов остался доволен новым стадионом. Сегодня "Ротор-Волгоград" переиграл "Луч-Энергию" со счетом 4:2 в первом официальном матче стадиона.

– Это прекрасный стадион, удобный для зрителей и футболистов, – приводит ТАСС слова Павлова. – Великолепные раздевалки, разминочные зоны, мне есть с чем сравнивать. Я работал в сборной России на чемпионате мира в Японии и Корее, наш стадион ни в чем не уступает аренам там, а в чем-то и превосходит. "Волгоград-Арена" – легкий стадион, который не давит.