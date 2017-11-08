Сергей Павлов: "Ротору" не хватает уверенности, но мы однозначно выберемся из этой ситуации"

Главный тренер "Ротора" Сергей Павлов после матча 22-го тура ФНЛ против питерского "Динамо" (0:0) отметил, что его подопечные упустили массу моментов. Специалист подчеркнул, что команда работает на пределе имеющихся возможностей.

– Мы играли с командой, которая находится в верхней части турнирной таблицы, – цитирует пресс-служба ФНЛ Павлова. – Она хорошо организована. Игра получилось сложной. Мы старались не уступать и создали массу моментов. Но не забили. Уверенности нам не хватает. Нужно забивать. Но мы выберемся из нашей сложной ситуации. Это однозначно. У нас есть команда и это видно на поле, хотя не всегда все получается. Хотя ни в одной игре мы не уступили. Но за то время, что я работаю что-то поменять пока сложно. Сегодня мы делаем все возможное.

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