16:42 | Футбол — ФНЛ

Сергей Павлов после победы "Ротора" над "Спартаком-2" попал в сборную тура


Нападающий "Шинника"  Эльдар Низамутдинов в четвертый раз попал в сборную тура ФНЛ в текущем сезоне. Форвард отметился голом и передачей в игре с "Химками" (2:0). 

Примечательно, что тренером символической сборной стал Сергей Павлов из "Ротора-Волгоград". Под его руководством один из аутсайдеров лиги победил "Спартак-2" (1:0). 

Полностью состав сбоорной тура выглядит следующим образом: Трунин ("Факел") - Цуканов ("Луч-Энергия"), Бендзь ("Кубань"), Гоцук ("Авангард", 2 попадания) - Алиев ("Крылья Советов"), Тишкин ("Балтика"), Пономаренко ("Луч-Энергия"), Павленко ("Томь") Коротаев ("Ротор-Волгоград") - Обрадович ("Енисей", 2), Низамутдинов ("Шинник", 4).

Дополнительная информация

http://1fnl.ru/news/7253

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