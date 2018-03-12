Сергей Павлов после победы "Ротора" над "Спартаком-2" попал в сборную тура

Нападающий "Шинника" Эльдар Низамутдинов в четвертый раз попал в сборную тура ФНЛ в текущем сезоне. Форвард отметился голом и передачей в игре с "Химками" (2:0).

Примечательно, что тренером символической сборной стал Сергей Павлов из "Ротора-Волгоград". Под его руководством один из аутсайдеров лиги победил "Спартак-2" (1:0).

Полностью состав сбоорной тура выглядит следующим образом: Трунин ("Факел") - Цуканов ("Луч-Энергия"), Бендзь ("Кубань"), Гоцук ("Авангард", 2 попадания) - Алиев ("Крылья Советов"), Тишкин ("Балтика"), Пономаренко ("Луч-Энергия"), Павленко ("Томь") Коротаев ("Ротор-Волгоград") - Обрадович ("Енисей", 2), Низамутдинов ("Шинник", 4).