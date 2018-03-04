Сергей Павлов: "Для "Ротора" каждая игра – кубковая"

Главный тренер "Ротора" Сергей Павлов на послематчевой пресс-конференции после матча 26-го тура ФНЛ с "Тамбовом" (1:0) подчеркнул, что победа добавит психологической уверенности его команде.

– Мы знали, что матч будет сложным, ведь наше турнирное положение трудное, поэтому для нас каждая игра, как Кубок, – сказал Павлов. – С этой командой мы еще недавно играли в Кубке ФНЛ (23 февраля "Тамбов" победил "Ротор" со счетом 1:0 в матче за седьмое место. – Прим. "СЭ"), но сегодня был абсолютно другой матч с другим накалом. Хорошее начало, потом отдали инициативу, потом снова перехватили. Результат давлел над этой игрой. Мы можем и будем играть лучше, главное что сегодня добились победы, это добавит психологической уверенности, важно бы победить в первом матче после возобновления чемпионата. Мы играли с четвертой командой турнира, поэтому нам было трудно, но мы выжили максимум из данной ситуации.

Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, много ребят приехало сюда. Они искренне болели и переживали, мы в долгу перед ними. Та работа, которая была проделана, она будет давать плоды, а ведь целая группа игроков еще восстанавливается от травм.

"Ротор-Волгоград" идет на 19-м месте в турнирной таблице ФНЛ с 23 очками.