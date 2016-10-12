Сергей Нарубин: "Панченко так смешно рассказал о вызове в сборную…"

Вратарь "Динамо" Сергей Нарубин после ничьей с "Химками" (0:0) в отложенном гостевом, отметил, что его команда наиграла как минимум на один гол. Также он назвал результат встречи отрицательным для бело-голубых, передает из Химок корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Результат отрицательный для нас. Мы настраивались на победу, хотели выиграть, но матч получился тяжелым, – сказал Нарубин. – Особенно первый тайм. Он нам не удался. Во втором взвинтили темп, придавили соперника, но забить не получилось.

– Расспросили Панченко о сборной России, когда он вернулся в "Динамо"?

– Да. Он рассказал много интересного, но вам лучше у него спросить об этом. Футболисты – люди с юмором. Он так смешно об этом рассказывал…

– Мотивирует то, что игрока ФНЛ пригласили в сборную?

– Да. Это показатель для любого футболиста, что можно из ФНЛ попасть в сборную при правильной работе и стабильной демонстрации своего уровня. Побольше бы футболистов "Динамо" вызывалось в нашу национальную команду. Состав у нас мощный, и у "Динамо" больше, чем один игрок достоин приглашения в сборную.

– А вы достойны?

– Давайте опустим этот вопрос. Как будет, так будет.