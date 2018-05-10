Сергей Корниленко: "В футболе нужно стремиться к уровню Англии"

Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко стал героем документального фильма "Легенда номер 8", созданного самарским клубом. В нем белорусский форвард, в частности, вспоминает о выступлении в чемпионате Англии в составе "Блэкпула". Корниленко провел в "Блэкпуле" первую половину 2011 года, отыграл 6 матчей, голов не забил, после чего перешел в "Крылья".

- Нужно стремиться к уровню Англии. Отношение к футболу на всех уровнях, начиная от болельщиков. Это то, что должно быть: и культура боления, и сам футбол. Английская премьер-лига - это топ. Рядом нет ничего. Пусть у меня не получилось, совсем мало я там побыл, но я счастлив, что мне это удалось. Ту же победу над "Тоттенхэмом" недавно с ребятами смотрели в автобусе, просили показать.

В Англии у меня никого не было. Не с кем было поговорить на русском, кроме учителя. Но можно и потерпеть.