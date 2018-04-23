Сергей Корниленко: "Крылья Советов" должны играть в премьер-лиге на такой красивой арене"

Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко рассказал, что сильно привязался к Самаре за семь сезонов. На днях он забил 50-й гол за самарский клуб и по голам за "Крылья" в российской истории уступает только Андрею Каряке (56).

- За 7 лет Самара стала для меня домом, а "Крылья Советов" – главной командой в моей карьере, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Корниленко. - Переходя сюда после "Блэкпула", я не думал, что все сложится именно так. "Крылья Советов" – команда с большой историей и армией болельщиков, это всегда мотивировало выкладываться на сто процентов в каждом матче и приносить клубу максимум пользы как на поле, так и за его пределами. Во многом благодаря поддержке болельщиков мне удавалось многое, для меня это важно. Я хочу искренне поблагодарить их за это. Отметка в 50 голов – это приятно, но не предел. Я к статистике отношусь спокойно и хочу поиграть еще пару лет (улыбается). Если же вспоминать самые запоминающиеся голы... Наверное, это гол "Динамо" в 2011-м на "Металлурге" в проливной дождь и дубль в ворота "Зенита" на выезде в августе 2015-го. После тех мячей испытал сильнейшие эмоции.

Сейчас же для нашей команды главная цель – выход в премьер-лигу. Если честно, голова в данный момент занята только этим. С уверенностью могу сказать, что открытие нового стадиона в Самаре – событие, которое мы все с нетерпением ждем – добавит нам дополнительных эмоций и поможет в выполнении важнейшей задачи. "Крылья Советов" должны играть в премьер-лиге на такой красивой арене. Болельщики нашей команды это заслужили.

Стадион в Самаре 28 апреля примет первый тестовый матч перед чемпионатом мира-2018. "Крылья" сыграют с "Факелом".