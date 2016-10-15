Сергей Кирсанов: "Каждая игра для нас - как матч плей-офф"

Исполняющий обязанности главного тренера "Сибири" Сергей Кирсанов после матча 17-го тура ФНЛ против "Волгаря" (2:0) отметил, что игроки его команды проявили на поле самоотверженность. По его словам, после победы новосибирцам будет легче готовиться к следующей игре.

- Учитывая турнирную ситуацию, отступать нам дальше некуда, - приводит пресс-служба "Сибири" слова Кирсанова. - Каждая игра для нас - как матч плей-офф. Хочу сказать большое спасибо ребятам за самоотверженность, понимание и соблюдение игровой дисциплины. Думаю, ребята сами почувствовали радость победы, и нам далее будет легче готовиться к следующим играм. Мы постараемся и дальше развиваться в совершенствовании игры и достижении результата.

- Какие коррективы вы внесли по ходу матча в атакующие действия, ведь большую часть игры мяч не шел в ворота?

- Мы давно не выигрывали, присутствовали моменты неуверенности: где-то поспешили, где-то подвело качество поля... Каждый из ребят хотел забить. Отмечу также удачную игру вратаря соперника.