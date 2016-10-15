Сергей Бендзь: "У "Кубани" есть только одна цель - выйти в премьер-лигу"

Защитник "Кубани" Сергей Бендзь заявил, что перед командой по-прежнему стоит задача вернуться в премьер-лигу, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. После 17 туров краснодарская команда занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.

- "Кубань" - великий клуб с большими традициями, поэтому мы должны играть первым номером, забивать много голов, - отметил Бендзь. - Пока это не удается, но все впереди. Да, мы говорим так каждую игру, но нужно выходить на поле и доказывать это там.

- Какая атмосфера в команде, учитывая, что выплатили зарплату?

- Мы чувствуем, что появляется какая-то стабильность в клубе. Думаю, в игровом плане все наладится. Тренировки стали интересные.

- Как оцените шансы на возвращение в премьер-лигу?

- Шанс есть всегда. Нужно биться за самый малый, цепляться зубами, ногами до последнего. У каждого человека есть это, он должен стремиться только вверх к своей цели. У нас есть только одна цель - выйти в премьер-лигу. Мы будем к ней стремиться.