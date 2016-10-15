Сергей Бендзь: "Кубань" в домашних матчах должна доминировать"

Защитник "Кубани" Сергей Бендзь остался недоволен ничьей с "Балтикой" в матче 17-го тура ФНЛ (1:1), передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также он отметил, что ему гораздо приятнее работать под руководством Евгения Калешина, чем Дана Петреску, уволенного на этой неделе.

- Недовольны результатом, конечно, - отметил Бендзь. - В принципе игра нам удавалась, моменты создавали, не хватило реализации. Одного гола мало, тем более в матче с "Балтикой" дома. В своих стенах мы должны доминировать, создавать много моментов и реализовывать их.

- "Кубань" играла несколько в другой футбол, более комбинационный. Насколько команде комфортнее играть в таком ключе?

- Гораздо приятнее, получаешь удовольствие от игры. Сейчас тренировки изменились, стали более осмысленными, мы начали тренировать комбинации, и это видно на поле.

- При Петреску что вы делали?

- У Петреску немного другая направленность была. Здесь более комбинационный футбол, тренер показывает, как двигаться с мячом, где открываться. У нас много молодых ребят, им надо это все показывать.