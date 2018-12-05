Сергей Анохин: "Торпедо" на время реконструкции стадиона должно играть в "Лужниках"

Московское "Торпедо" на время реконструкции стадиона на Восточной улице, скорее всего, будет выступать на одном из полей комплекса "Лужники", сообщил глава Московской федерации футбола Сергей Анохин.

– Стадион "Торпедо" – инвестиционный проект, там помимо самой арены будет выстроен целый новый квартал, - отметил Анохин. - Слева там уже начато строительство. Летом, когда закончится сезон, начнется реконструкция самого стадиона. Сейчас решается вопрос, где будет играть "Торпедо" на время реконструкции. Приоритетом являются "Лужники", одно из полей на территории комплекса. Как раз сможем использовать наследие ЧМ-2018. У "Торпедо" серьезные задачи, утвержден бюджет для участия в ФНЛ. Мы надеемся, что вскоре клуб вернется в элиту отечественного футбола. (Александр Рогулев)