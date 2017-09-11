Сердер Сердеров: "В "Анжи" было одно удовольствие. Это'О однажды подарил "Ролекс"

Нападающий "Енисея" Сердер Сердеров рассказал, что получал большое удовольствие от игры и тренировок в "Анжи". Форвард защищал цвета махачкалинцев с 2012 по 2016 год с перерывами и застал "богатые" времена клуба, когда в его составе выступал ряд звездных футболистов.

– Находиться внутри "Анжи" было одно удовольствие, – цитирует официальный сайт "Енисея" Сердерова. – Каждая тренировка превращалась в какой-то показ – приезжало по двадцать-тридцать изданий со всего мира почти на каждую тренировку, вокруг всегда было много камер. Всем был интересен проект Сулеймана Керимова. Мы даже на гостевые матчи летали на трех самолетах – сначала отправлялся персонал, потом команда, следом болельщики. Уровень был сумасшедший во всём.

– Роберто Карлос, Это’О – список звёзд можно продолжать долго…

– Раньше на Роберто Карлоса по телевизору смотрел, Это’О всегда очень нравился. Я думал, что Самюэль поставит себя в коллективе как суперзвезда, а он вёл себя с нами как с друзьями. После одной игры он подарил мне часы.

– Какие?

– Ролексы. Он с собой на каждый матч по четыре-пять часов и дарил за хорошие игры футболистам. Мне подарил после гола "Крыльям Советов" в Кубке России. Его на том матче не было – в Самаре был смешанный состав. Когда вернулись в Москву – он подошел, поздравил и подарил часы, но сказал никому об этом не говорить. Позже узнал, что он многим дарил. Самюэль был настоящим капитаном – любой вопрос он может решить, который тебя интересует. Пойдет если надо к тренеру, президенту, всегда был горой за команду.