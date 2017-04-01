Селихов дебютирует за "Спартак-2" в матче с "Зенитом-2"

Стал известен состав "Спартака-2" на матч 29-го тура ФНЛ против "Зенита-2". С первых минут на поле выйдет вратарь Александр Селихов, для которого эта встреча станет дебютной в составе второй команды красно-белых.

Полностью состав "Спартака-2" выглядит так: Селихов, Кутин, Лихачев, Макеев (к), Шанбиев, Леонтьев, Пантелеев, Савичев, Бакаев, Мелкадзе, Федчук.

Запасные: Филиппов, Щербаков, Сокол, Синодзука, Мамин, Нимели, Руденко.

Матч "Зенит-2" – "Спартак-2" состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.