00:01 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Сегодня Черевченко официально возглавит "Балтику"

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Совет директоров "Балтики", как и предполагал "СЭ", утвердил на посту гендиректора Тимура Лепсаю.

– Главная задача, которая стоит перед нами, – сохранить прописку в ФНЛ, – сказал Лепсая в разговоре с корреспондентом "СЭ".

С 2003 по 2006 год он работал начальником спортивного отдела раменского "Сатурна", с 2005 года занимается консалтинговой деятельностью в области футбола.

Как стало известно "СЭ", спортивным директором калининградцев будет назначен Кирилл Котов, занимавший аналогичную должность в "Локомотиве". А во вторник к работе на посту главного тренера приступит Игорь Черевченко, в начале этого сезона покинул "Локо". В его штаб войдут Владислав Тихонов (специалист по работе с вратарями) и Валерий Климов. (Сергей ЕГОРОВ)

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