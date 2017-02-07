Сегодня Черевченко официально возглавит "Балтику"

Совет директоров "Балтики", как и предполагал "СЭ", утвердил на посту гендиректора Тимура Лепсаю.

– Главная задача, которая стоит перед нами, – сохранить прописку в ФНЛ, – сказал Лепсая в разговоре с корреспондентом "СЭ".

С 2003 по 2006 год он работал начальником спортивного отдела раменского "Сатурна", с 2005 года занимается консалтинговой деятельностью в области футбола.

Как стало известно "СЭ", спортивным директором калининградцев будет назначен Кирилл Котов, занимавший аналогичную должность в "Локомотиве". А во вторник к работе на посту главного тренера приступит Игорь Черевченко, в начале этого сезона покинул "Локо". В его штаб войдут Владислав Тихонов (специалист по работе с вратарями) и Валерий Климов. (Сергей ЕГОРОВ)