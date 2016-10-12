Себастьян Хольмен: "Надеюсь, я смогу попасть в сборную Швеции из клуба ФНЛ"

Защитник "Динамо" Себастьян Хольмен после игры 13-го тура ФНЛ против "Химок" (0:0) заявил, что считает вполне реальным получить вызов в сборную Швеции из клуба ФНЛ при условии хорошего выступления в лиге. Хольмен перешел из "Эльфсборга" в "Динамо" в феврале, подписав с бело-голубыми контракт до лета 2019 года. Швед четырежды вызывался в национальную сборную для участия в товарищеских матчах.

– Я надеюсь, что смогу попасть в национальную сборную из ФНЛ, – цитирует "Р-Спорт" Хольмена. – Конечно же, все хотят играть за национальную команду. Это одна из моих целей, надеюсь, что я вскоре ее добьюсь. Посмотрим, сейчас для меня важнее играть за "Динамо". Если я буду играть хорошо, то это вполне реально.