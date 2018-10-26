Сборная ФНЛ сыграет командой итальянской серии В

Сборная ФНЛ сыграет товарищеский матч с командой серии В 28 ноября в Тамбове на стадионе "Спартак", информирует официальный сайт ФНЛ. Команды будут составлены из футболистов 1998 года рождения и младше, также допускается участие двух игроков 1997 года рождения.

Главным тренером российской команды в этом году станет старший тренер "Тамбова" Мурат Искаков. Расширенный список кандидатов для участия в матче ФНЛ и Лиги B тренер назовет в ближайшие недели.

Нынешняя встреча с итальянцами станет уже седьмой в истории ФНЛ. Однако пока сборная ФНЛ ни разу не сумела обыграть сверстников с Апеннинского полуострова.

​– Мы согласовали с итальянскими коллегами дату и место проведения очередного, уже седьмого по счету товарищеского матча между молодежными сборными ФНЛ и Лиги Б, – отметил президент ФНЛ Игорь Ефремов, – В пользу Тамбова в качестве места проведения сложилось несколько факторов. Команда уверенно лидирует в Олимп-Первенстве ФНЛ, и в городе высок интерес к футболу. Тамбовский стадион прошел реконструкцию и теперь может принимать матчи, в том числе, и поздней осенью. Наконец, итальянцы традиционно предпочитают добираться до места проведения встречи одним перелетом, а географическое положение Тамбова (400 км от Москвы) позволяет это сделать.