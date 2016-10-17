Сборная ФНЛ под руководством Бушманова сыграет с молодежкой Кипра

Сборная ФНЛ проведет товарищеский матч с молодежной сборной Кипра, сообщает официальный сайт лиги. В составе российской команды на поле выйдут футболисты не старше 20 лет, а главным тренером станет наставник "Спартака-2" Евгений Бушманов. Встреча состоится 29 ноября в Лимасоле.

– В ноябре делегация руководителей клубов вылетает на Кипр с инспекционной проверкой готовности инфраструктуры к февральскому Кубку ФНЛ, – подчеркнул глава ФНЛ Игорь Ефремов. – Мы связались с Кипрской федерацией футбола и договорились провести этот товарищеский матч. В нем будут участвовать игроки не старше 20 лет. Поскольку цикл выступления молодежных сборных заканчивается, а на подходе ребята, родившиеся после 1 января 1996 года, этот возрастной формат очень интересный.

У нас уже накоплен определенный опыт как участия сборной ФНЛ в международных товарищеских матчах, так и проведения подобных встреч. Как известно, состоялось в общей сложности пять встреч со сборной итальянской серии B. На мой взгляд, футболисту участие в любом международном матче дает некий опыт. За сборную ФНЛ дважды выступал Юрий Газинский, а теперь он дорос до уровня футболиста национальной команды. Это факт. Многие из игроков сборной ФНЛ сейчас выступают в клубах премьер-лиги.

Поскольку итальянцы по ряду причин в этом году решили взять паузу, соперником сборной ФНЛ станет молодежка Кипра.

– Почему главным тренером сборной ФНЛ на этот раз будет Евгений Бушманов?

– В лиге есть две команды, преимущественно укомплектованные молодыми игроками – это "Зенит-2" и "Спартак-2". Обе неплохо выступают в ФОНБЕТ-Первенстве России по футболу. В прошлом году нашей командой руководил Владислав Радимов, а в этом году мы доверили подготовку спартаковцу Евгению Бушманову.

Я переговорил с Евгением Александровичем, он согласился возглавить команду. Позитивно воспринял идею выдвижения Бушманова и генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов.