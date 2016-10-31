20:08 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Сайт болельщиков "Кубани": спонсором клуба станет компания Фридмана

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Завтра руководство "Кубани" объявит о подписании соглашения с новым титульным спонсором клуба, утверждает сайт болельщиков краснодарской команды Greenmile.ru. По информации портала, это будет компания "X5 Retail Group", владельцем которой является российский бизнесмен, 52-летний миллиардер Михаил Фридман. По данным Forbes, состояние Фридмана на 2016 год оценивается в 13,3 миллиарда долларов. Сообщается, что представители компании присутствовали на матче 19-го тура ФНЛ "Кубань" – "Волгарь" (1:0).

Дополнительная информация

http://greenmile.ru/news/2016/10/31/x5/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Vedi

Ого , а как же Галицкий со своими магнитами , ведь "X5 Retail Group" прямой конкурент , который набирает обороты по всей России и наверняка раз разрешили зайти в Краснодар то и Кубань опять наберёт обороты и магниту жизнь усложнят .

21:22

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