Сайт болельщиков "Кубани": спонсором клуба станет компания Фридмана

Завтра руководство "Кубани" объявит о подписании соглашения с новым титульным спонсором клуба, утверждает сайт болельщиков краснодарской команды Greenmile.ru. По информации портала, это будет компания "X5 Retail Group", владельцем которой является российский бизнесмен, 52-летний миллиардер Михаил Фридман. По данным Forbes, состояние Фридмана на 2016 год оценивается в 13,3 миллиарда долларов. Сообщается, что представители компании присутствовали на матче 19-го тура ФНЛ "Кубань" – "Волгарь" (1:0).