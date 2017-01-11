Саркисов стал игроком "Енисея"

"Енисей" объявил о подписании контракта с нападающим сборной Армении Артуром Саркисовым. Как сообщает пресс-служба клуба, с 29-летним футболистом заключено соглашение, которое рассчитано до мая 2018 года. Ранее игрок выступал за "Мордовию", которую покинул в начале месяца. В текущем сезоне Саркисов сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.
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http://www.fc-enisey.ru/klub/novosti/item/4114-%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D1%81-%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B