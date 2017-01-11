Саркисов стал игроком "Енисея"

"Енисей" объявил о подписании контракта с нападающим сборной Армении Артуром Саркисовым. Как сообщает пресс-служба клуба, с 29-летним футболистом заключено соглашение, которое рассчитано до мая 2018 года. Ранее игрок выступал за "Мордовию", которую покинул в начале месяца. В текущем сезоне Саркисов сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.