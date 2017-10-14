Санкт-Петербургское "Динамо" и "Спартак-2" сыграли вничью

"Динамо" из Санкт-Петербурга на своем поле сыграло вничью со "Спартаком-2" в матче 18-го тура первенства ФНЛ. В другой встрече нижегородский "Олимпиец" с крупным счетом уступил "Кубани".

В турнирной таблице "Динамо" идет на 4-м месте, "Спартак-2" - на 8-м, "Кубань" - на 11-м, а "Олимпиец" - на 17-м.

Чемпионат России

ФНЛ

18-й тур

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Спартак-2" (Москва) - 2:2 (1:0)

Голы: Юрганов, 40 (1:0). Ломовицкий, 63 (1:1). Песегов, 88 (2:1). Нимели, 89 (2:2).

"Динамо": Генералов, Житников, Бабенков, Бычков, Юрганов, Рогов (Козлов, 60), Песегов, Цвейба, Кулишев (Костин, 90+1), Барсов (Маркосов, 61), Киреенко (Батютин, 75).

"Спартак-2": Терешкин, Хомуха, Лихачев, Мамин, Красильниченко, Сокол, Пантелеев, Полубояринов, Ломовицкий (Нимели, 85), Самбу, Сакала.

Предупреждения: Цвейба, 77. Козлов, 82.

Судья: Борисов (Самара).

Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

"Олимпиец" (Нижний Новгород) - "Кубань" (Краснодар) - 0:3 (0:1)

Голы: Гогниев, 43 (0:1). Лобкарев, 47 (0:2). Гай, 52 (0:3).

"Олимпиец": Анисимов, Морозов, Ганиев (Беляков, 46), Абрамов, К.Маляров, Нежелев (Гогберашвили, 77), Ламбарский, Горбунов, Фомин (Филин, 55), Аюпов, Сорочкин (Манзон, 71).

"Кубань": Дюпин, Марков, Бугаев, Смирнов, Лобкарев (Нурисов, 75), Клещенко, Гай, Алейник (Завезен, 50), Н.Маляров, Коновалов, Гогниев (Обухов, 73).

Предупреждения: Н.Маляров, 18. Аюпов, 29. Фомин, 33. Гогниев, 40. Марков, 54. Бугаев, 70.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

Дзержинск. Стадион "Химик".