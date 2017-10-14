Санкт-Петербургское "Динамо" и "Спартак-2" сыграли вничью

"Динамо" из Санкт-Петербурга на своем поле сыграло вничью со "Спартаком-2" в матче 18-го тура первенства ФНЛ. В другой встрече нижегородский "Олимпиец" с крупным счетом уступил "Кубани".
В турнирной таблице "Динамо" идет на 4-м месте, "Спартак-2" - на 8-м, "Кубань" - на 11-м, а "Олимпиец" - на 17-м.
Чемпионат России
ФНЛ
18-й тур
"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Спартак-2" (Москва) - 2:2 (1:0)
Голы: Юрганов, 40 (1:0). Ломовицкий, 63 (1:1). Песегов, 88 (2:1). Нимели, 89 (2:2).
"Динамо": Генералов, Житников, Бабенков, Бычков, Юрганов, Рогов (Козлов, 60), Песегов, Цвейба, Кулишев (Костин, 90+1), Барсов (Маркосов, 61), Киреенко (Батютин, 75).
"Спартак-2": Терешкин, Хомуха, Лихачев, Мамин, Красильниченко, Сокол, Пантелеев, Полубояринов, Ломовицкий (Нимели, 85), Самбу, Сакала.
Предупреждения: Цвейба, 77. Козлов, 82.
Судья: Борисов (Самара).
Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".
"Олимпиец" (Нижний Новгород) - "Кубань" (Краснодар) - 0:3 (0:1)
Голы: Гогниев, 43 (0:1). Лобкарев, 47 (0:2). Гай, 52 (0:3).
"Олимпиец": Анисимов, Морозов, Ганиев (Беляков, 46), Абрамов, К.Маляров, Нежелев (Гогберашвили, 77), Ламбарский, Горбунов, Фомин (Филин, 55), Аюпов, Сорочкин (Манзон, 71).
"Кубань": Дюпин, Марков, Бугаев, Смирнов, Лобкарев (Нурисов, 75), Клещенко, Гай, Алейник (Завезен, 50), Н.Маляров, Коновалов, Гогниев (Обухов, 73).
Предупреждения: Н.Маляров, 18. Аюпов, 29. Фомин, 33. Гогниев, 40. Марков, 54. Бугаев, 70.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
Дзержинск. Стадион "Химик".
shpasic
с тремя легионерами не смогли полностью российский состав обыграть.
16:36