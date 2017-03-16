17:47 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Самбу и Нимели тренируются со "Спартаком-2" перед матчем с "Динамо"

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"Спартак-2" провел тренировку в преддверии матча 27-го тура первенства ФНЛ против "Динамо". Занятие под руководством Дмитрия Гунько продлилось более полутора часов. Активной работе предшествовала разминка. После нее игроки выполнили серию разнообразных упражнений технического и тактического характера.

Отметим, что в общей группе трудились два легионера: нападающие Идриса Самбу (Португалия) и Сильванус Нимели (Либерия). Что касается замбийского форварда Фэшна Сакалы, который стал в воскресенье в составе молодежной сборной своей страны обладателем Кубка африканских наций и вошел в символическую сборную турнира, то он присоединится к красно-белым в ближайшие дни.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/100861/

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