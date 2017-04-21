С введением новой арены в "Динамо" рассчитывают на рост посещаемости на 70 - 150 процентов

Руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов сообщил, что в "Динамо" надеются на резкий рост посещаемости после ввода в строй новой арены. Кроме того, он оценил перспективы нового Экспертного совета при клубе.
- Было только первое заседание совета, которое собрал Сергей Степашин, – сказал Перегудов. – Это сверка часов динамовского общества, футбольных энтузиастов и представителей власти для того, чтобы вывести футбольное "Динамо" на тот уровень, на котором команда должна играть. Это будет группа, помогающая теми ресурсами, которые имеются у ее членов.
– Каким совет нашел нынешнее состояние "Динамо"?
– "Динамо" вышло в РФПЛ, и это очень важно. Сейчас мы должны готовиться к новому сезону и думать о том, каким составом будем там играть. Но вопросы селекции не являются предметом обсуждения совета. Мы обсуждаем вопросы, связанные с привлечением новых спонсоров. Я считаю важным обсуждение престижа буквы "Д", динамовского общества в целом и клуба в частности. Мы чуть подрастеряли в последнее время. Открытие нового стадиона вдохнет жизнь в это дело, и мы вместе пойдем вперед. Строительство новой арены добавляет от 70 до 150 процентов посещаемости. Надеюсь, наши 26,5 тысячи мест будут всегда полностью заполненными. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
shpasic
Динамо - Химки - 4000 зрителей, Динамо - Тамбов - 3000 зрителей, Динамо - Нальчик - 4000 тысячи. т.е. на новой Арене, может быть, и десять будет ходить!
14:28
top220
я уже подсчитал - на 146%)))
14:07
miker65
Вот какие вековые дубы в Динамо произрастают. Посещаемость оказывается сильно зависит от стадиона....А я , наивный албанц, всю жизнь думал, что посещаемость зависит только от содержания игры твоей любимой команды и ее соперника... Нет игры, как у Динамо, в последние 50 лет, нет и посещаемости....
13:58