С введением новой арены в "Динамо" рассчитывают на рост посещаемости на 70 - 150 процентов

Руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов сообщил, что в "Динамо" надеются на резкий рост посещаемости после ввода в строй новой арены. Кроме того, он оценил перспективы нового Экспертного совета при клубе.

- Было только первое заседание совета, которое собрал Сергей Степашин, – сказал Перегудов. – Это сверка часов динамовского общества, футбольных энтузиастов и представителей власти для того, чтобы вывести футбольное "Динамо" на тот уровень, на котором команда должна играть. Это будет группа, помогающая теми ресурсами, которые имеются у ее членов.

– Каким совет нашел нынешнее состояние "Динамо"?

– "Динамо" вышло в РФПЛ, и это очень важно. Сейчас мы должны готовиться к новому сезону и думать о том, каким составом будем там играть. Но вопросы селекции не являются предметом обсуждения совета. Мы обсуждаем вопросы, связанные с привлечением новых спонсоров. Я считаю важным обсуждение престижа буквы "Д", динамовского общества в целом и клуба в частности. Мы чуть подрастеряли в последнее время. Открытие нового стадиона вдохнет жизнь в это дело, и мы вместе пойдем вперед. Строительство новой арены добавляет от 70 до 150 процентов посещаемости. Надеюсь, наши 26,5 тысячи мест будут всегда полностью заполненными. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)