С "Мордовии" могут снять очки за долги перед игроками

Руководитель Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, что с "Мордовии" могут снять очки за долги по зарплате перед игроками. Ранее появилась информация о том, что 22 футболиста саранской команды хотят обратиться к Президенту России Владимиру Путину с письмом из-за задолженностей.

- Новостей нет, кроме постоянных обещаний и перекладывания ответственности, - цитирует ТАСС Зотова. - У "Мордовии" до сих пор висят прошлогодние долги, уже было рассмотрено второе неисполнение решения в палате по разрешению споров Российского футбольного союза. Если "Мордовия" продолжит не исполнять решение палаты, то они могут нарваться на снятие очков, что им, наверное, совсем не нужно.