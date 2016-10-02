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Рустем Хузин: "По моментам "Нефтехимик" переиграл "Спартак-2"

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Главный тренер "Нефтехимика" Рустем Хузин после ничьей со "Спартаком-2" в матче 15-го тура ФНЛ отметил, что по моментам его команда переиграла соперника.

– Получилась боевая ничья. Две команды бились на поле. "Спартак" владел инициативой, и ни для кого не секрет, что они хорошо контролируют мяч – обучены этому. До реальных угроз дело не доходило, особенно в первом тайме. Пытались играть на быстрых контратаках, но не получилось. Те ребята, кто вышел на замену, усилили игру. По моментам во втором тайме мы переиграли "Спартак" и это одно очко заработали. Но не могу сказать, что потеряли два очка. Шла обоюдоострая игра.

– Оцените игру Дмитрия Маляки?

– Он действовал так, как я его просил, – строго от обороны. Он справился со своей задачей. От него хочется видеть лидерские качества, но ему надо наладить первый пас. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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