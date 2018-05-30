Руководство петербургского "Динамо" подтвердило, что клуб может переехать в Сочи

Генеральный директор питерского "Динамо" Дмитрий Рубашко подтвердил информацию, что команда может переехать из Северной столицы в Сочи. В то же время руководитель бело-голубых допустил, что "Динамо" может сменить свое название.

– Работа над переездом в Сочи ведется. Но дайте немного времени, и мы все объявим. Изменится ли название? Этот вопрос обсуждается, – сказал Рубашко.

В минувшем сезоне "Динамо" заняло шестое место в ФНЛ. В то же время главный тренер команды Александр Точилин заявил, что у клуба пока нет планов выходить в премьер-лигу. (Андрей СИЗЯКИН)