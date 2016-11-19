11:44 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Руководство "Луча" пообещало погасить долги по зарплате до конца следующей недели

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Исполнительный директор "Луча-Энергии" Александр Голубчиков, отстраненный от футбольной деятельности в октябре 2016 года, заверил, что клуб погасит долги по зарплате перед футболистами до конца следующей недели. Ранее губернатор Приморского края Владимир Миклушевский обещал погасить долги до 18 ноября, но в назначенный срок деньги не были выплачены. Сегодня футболисты вышли на матч ФНЛ с "Шинником" (1:0) с 20-минутным опозданием в знак протеста. 

- Есть решение - на следующей неделе должны начаться выплаты задолженностей, - цитирует ТАСС Голубчикова. - До конца недели всю задолженную зарплату должны погасить, также надеемся выплатить еще и премиальный фонд. В пятницу не смогли провести все транзакции, времени не хватило, но на следующей неделе за счет частных инвесторов начнутся выплаты.

Несмотря на сложную ситуацию, команда борется, и спасибо тем, кто причастен к победам команды. Бойкота тренировок и матчей не будет, все ребята понимают сложившуюся ситуацию. У нас сейчас будет меняться структура управления клуба. Была встреча с губернатором, он поддержал все реформы, поэтому скоро с помощью поддержки краевых властей финансировать клуб начнут частные инвесторы, при этом также останутся и бюджетные вложения.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3797253

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