Руководство Астраханской области помогло "Волгарю" закрыть долги по зарплате

Руководитель "Волгаря" Денис Саблин сообщил, что руководство Астраханской области помогло клубу оперативно закрыть долги по зарплате. Клуб с 36 очками после 25 туров занимает восьмое место в таблице ФНЛ. Во время зимнего перерыва "Волгарь" покинули несколько игроков и главный тренер Юрий Газзаев. Новым наставником команды стал Андраник Бабаян.

- Проблемы клуба начались в конце 2017 года, - цитирует "Р-Спорт" Саблина. - Они связаны с тем, что закончился очередной спонсорский договор. На данный момент нет никаких подтверждений по новому договору со спонсором, но этот вопрос решается губернатором. Тем не менее, у нас есть заверение губернатора области и решение правительства области о выделении средств клубу "Волгарь" из бюджета региона.

На календарный год обозначена сумма в 100 миллионов рублей, это и на стадион, и детскую школу. Мы ориентируемся на эту сумму. Она несколько меньше той, что мы получали в виде спонсорской поддержки. Тем не менее, она позволит выступать нам в ФНЛ. Руководство региона оперативно среагировало, помогло закрыть долги по зарплате. Могу сказать только слова благодарности. Есть понимание, что в будущем мы сможем вернуться к нашим прежним позициям.

У нас несколько игроков уходят, высокооплачиваемые футболисты, это нужно было, чтобы сократить бюджет. То, что область дает, это меньше, чем мы привыкли. Нам пришлось подстроиться под бюджет, который есть сейчас. Тем не менее, мы идем в верхней части таблицы.