Руднев - о матче с "Балтикой": "Енисею" предстоит игра с командой, которая будет бороться за выход в премьер-лигу"

Нападающий "Енисея" Максим Руднев выразил мнение, что матч 7-го тура первенства ФНЛ с "Балтикой" не станет легким. По словам форварда, команда встретится с соперником, который будет вести борьбу за выход в премьер-лигу.
- Первое место "Балтики" не является неожиданностью - хороший тренер, грамотная селекция, - приводит пресс-служба красно-синих слова Руднева. - Нам предстоит очень тяжелый матч против команды, которая будет бороться за выход в премьер-лигу.
День матча!– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 9 августа 2017 г.
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⚽ #БалтикаЕнисей
📍 стадион "Балтика"
⌚ 23:59 (Крск)
📺 https://t.co/oMLe2J5IUK pic.twitter.com/HupHGW2w9F
alex13b
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