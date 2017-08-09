Руднев - о матче с "Балтикой": "Енисею" предстоит игра с командой, которая будет бороться за выход в премьер-лигу"

Нападающий "Енисея" Максим Руднев выразил мнение, что матч 7-го тура первенства ФНЛ с "Балтикой" не станет легким. По словам форварда, команда встретится с соперником, который будет вести борьбу за выход в премьер-лигу.

- Первое место "Балтики" не является неожиданностью - хороший тренер, грамотная селекция, - приводит пресс-служба красно-синих слова Руднева. - Нам предстоит очень тяжелый матч против команды, которая будет бороться за выход в премьер-лигу.